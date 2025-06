Estrada de acesso ao distrito de Rio Pardo recebe patrolamento após solicitação da deputada Dra. Taíssa

A estrada que liga Porto Velho ao Distrito de Rio Pardo está passando por obras de patrolamento, garantindo mais segurança e mobilidade aos moradores da região. A ação é resultado da Indicação 13378/25, de autoria da deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos), que foi prontamente atendida pelo governo do estado de Rondônia.



A melhoria na via representa um avanço importante para quem depende do trajeto no dia a dia, especialmente produtores rurais e comunidades locais que enfrentavam dificuldades de acesso, principalmente durante o período de chuvas.



"Essa é mais uma conquista fruto do nosso compromisso com as populações do interior. A estrada de acesso ao distrito de Rio Pardo agora está recebendo os devidos cuidados com o patrolamento garantido!", destacou a deputada Dra. Taíssa.



A parlamentar agradeceu ao governador coronel Marcos Rocha, ao diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), coronel Éder André, e ao chefe da Casa Civil, Elias Rezende, pelo empenho e parceria na execução da obra. “Seguimos trabalhando por mais dignidade e mobilidade para todos!”, reforçou.



A iniciativa reforça a importância da atuação parlamentar em sintonia com as demandas da população, promovendo infraestrutura de qualidade e mais qualidade de vida para os rondonienses.



Texto: Geiciany Gonçalves I Jornalista

Foto: Divulgação