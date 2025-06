Luís do Hospital prestigia a 6ª Agroshow e reforça apoio ao setor produtivo

O deputado estadual Luís do Hospital (MDB) esteve nesta quinta-feira (26) na cidade de Machadinho do Oeste para prestigiar a 6ª edição da Agroshow, um dos eventos mais importantes voltados ao setor produtivo da região. A visita reforça o compromisso do parlamentar com o fortalecimento da agricultura familiar, do agronegócio e das cadeias que sustentam a economia rural de Rondônia.



Durante a agenda, o deputado percorreu os estandes, conversou com produtores, empresários e representantes de entidades rurais, e destacou o papel da feira como espaço de integração entre tecnologia, conhecimento e oportunidades de negócios.



“Eventos como a Agroshow são fundamentais para dar visibilidade aos produtores, incentivar a inovação no campo e fortalecer a economia dos municípios do interior. Machadinho tem vocação produtiva e merece nosso apoio contínuo”, afirmou Dr. Luís.



A feira reúne expositores de diferentes áreas — desde implementos agrícolas e serviços financeiros até palestras técnicas e exposição de produtos locais — promovendo um ambiente de estímulo à produção sustentável e à geração de renda no campo.



O parlamentar também reafirmou seu compromisso com o setor, lembrando que tem destinado emendas parlamentares para infraestrutura rural, fomento à produção agrícola e ações de assistência técnica.



“Nosso mandato tem atuado com responsabilidade e presença nos municípios. Machadinho do Oeste pode contar com nosso trabalho em defesa do setor produtivo, que é o motor da nossa economia”, completou.



Texto: Diana Braga I Jornalista

Foto: Divulgação | Assessoria