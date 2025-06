Mutirão de regularização fundiária chega a Guajará-Mirim e Nova Mamoré com apoio da deputada Dra. Taíssa

Com o objetivo de garantir segurança jurídica e dignidade às famílias que vivem no campo, a deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos) anunciou, em parceria com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e a Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária do estado de Rondônia (Sepat) , a realização de um grande mutirão de regularização fundiária nos municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré.



A ação ocorrerá nas seguintes datas e localidades:



• 29 de junho a 1º de julho de 2025– Distrito de Surpresa, Guajará-Mirim

• 2 de julho de 2025 –Ramal Cachoeirinha, Guajará-Mirim

• 3 a 6 de julho de 2025– Distrito de Jacinópolis, Nova Mamoré



Para tornar possível a realização do mutirão, a deputada destinou R$ 200 mil de emenda parlamentar à Sepat, reforçando seu compromisso com as comunidades rurais e com o direito à terra para quem nela vive e produz.



Segundo a parlamentar, o mutirão é resultado da solicitação de uma equipe técnica do INCRA para a realização do estudo de georreferenciamento, essencial para a titulação definitiva das terras. “Essa é uma luta pela dignidade do homem e da mulher do campo. A regularização fundiária traz tranquilidade para as famílias e abre portas para novos investimentos, crédito rural e desenvolvimento social”, destacou Dra. Taíssa Sousa.



A deputada, que já vem atuando fortemente nas áreas da saúde, cultura, esporte e infraestrutura, reafirma a importância de políticas públicas que valorizem os pequenos produtores e garantam o acesso à documentação legal de suas propriedades.



A parceria entre a Assembleia Legislativa, Governo do Estado, Sepat e Incra tem se mostrado fundamental para acelerar os processos de regularização, beneficiando diretamente centenas de famílias que há anos aguardam por essa conquista.



“A regularização fundiária é mais do que um papel, é o reconhecimento de que essas famílias pertencem à terra e que a terra também pertence a elas”, finalizou a deputada.



Texto: Luís Gustavo I Jornalista

Foto: Divulgação