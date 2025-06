Alex Redano cobra do DER recuperação do aeroporto de Colorado do Oeste

Atento às demandas dos municípios rondonienses, o deputado estadual Alex Redano (Republicanos) encaminhou uma indicação ao Poder Executivo e ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), solicitando a recuperação na pista do aeroporto de Colorado do Oeste, no Cone Sul do Estado.



A solicitação foi feita pelo vereador Ataíde Ribeiro Gonçalves ao presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Alex Redano (Republicanos), que alertou sobre a urgente necessidade de intervenções na estrutura do aeroporto, especialmente na pista de pouso e decolagem, que apresenta buracos e desgaste do asfalto. “Recebemos a demanda do vereador Ataíde e, prontamente, encaminhamos essa solicitação ao Governo do Estado e ao DER. O aeroporto é uma infraestrutura estratégica para o desenvolvimento da região e não pode ficar sem a devida manutenção”, destacou Redano.



O parlamentar ressaltou que a medida visa evitar acidentes, oferecer mais segurança para os usuários e garantir o funcionamento adequado do aeroporto. “Sabemos da importância logística desse aeroporto para Colorado do Oeste e toda a região. É nosso dever atuar de forma preventiva, garantindo segurança e conforto à população”, afirmou o deputado.



O vereador Ataide Ribeiro Gonçalves reforçou a importância da solicitação encaminhada ao deputado Alex Redano e destacou o papel estratégico do aeroporto para o município: “O aeroporto de Colorado do Oeste é fundamental para a nossa região. Ele não atende apenas nosso município, mas também cidades vizinhas, facilitando o transporte aéreo, especialmente em casos de emergência médica, transporte de autoridades e apoio logístico. A situação da pista é preocupante e precisa de uma intervenção urgente.” Agradeceu.



Texto: Mateus Andrade I Jornalista

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO