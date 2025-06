Cras Elizabeth Paranhos integra ação do projeto Conexidade do MPT-RO/AC

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras), da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), da Prefeitura de Porto Velho, participou da ação social, do Ministério Público do Trabalho em Rondônia e Acre (MPT-RO/AC), em parceria com diversas instituições, em celebração ao Mês do Orgulho LGBTQIA+, o projeto Conexidade - "Conexão pela Diversidade: Semana de Empregabilidade LGBTQIA+ na Região Norte".



Dentro da programação, entre os dias 23 e 28 de junho, da primeira edição do projeto, foi realizado, na quinta-feira (26), no Instituto Federal de Rondônia (Ifro), o mutirão de atendimentos e serviços. O Cras Elizabeth Paranhos participou do mutirão levando os serviços de Cadastro Único (CadÚnico), Carteira do Idoso e Carteira do Autista.



No mutirão teve retificação de nome e gênero (Defensoria Pública), plantão judicial (TJ-RO), atermação de ações trabalhistas (TRT-RO), além de emissão de documentos, desbloqueio de senhas de serviços federais, alistamento eleitoral com inclusão de nome social, orientação nutricional, corte de cabelo e tratamentos estéticos.



“Esse trabalho de parceria é uma constante no serviço de Assistência Social. O MPT-RO/AC é um permanente parceiro da Semasf e da Prefeitura de Porto Velho nesse trabalho pela inclusão social. Para nossa participação, nossa secretária, Lucília Muniz de Queiroz, tem dado todo apoio, uma vez que o Cras tem uma função essencial na promoção da cidadania e na redução das desigualdades sociais”, disse a coordenadora do Cras Elizabeth Paranhos, Luciana Nascimento.



Texto:Adaides Batista

Fotos:Semasf

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)