Cirone Deiró assegura recursos para escola do distrito de Samuel

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Mário Covas, localizada no distrito de Samuel, no município de Candeias do Jamari, foi contemplada com R$ 329.795,46, assegurados por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil). A instituição será atendida com a construção de um novo muro e outras melhorias. O recurso já está na conta da Prefeitura Municipal.



O vereador Geraldo Vieira Lopes, o Geraldo Sem Medo, disse que o empenho do deputado Cirone Deiró está contribuindo para melhorar a segurança dos alunos e profissionais da escola, a única existente no distrito. A instituição atende cerca de 550 alunos. “Esse é o primeiro recurso que estamos trazendo para o distrito de Samuel e vamos continuar trabalhando, com o apoio do deputado Cirone, para atender outras necessidades da nossa população”, disse Geraldo Sem Medo.





Entre os benefícios assegurados pelo deputado, em favor do município de Candeias, que encontram-se em fase de tramitação, está a recuperação das estradas rurais, construção do muro da piscina do Centro do Idoso e aquisição de peças para o maquinário da Secretaria de Obras.



A área da educação está entre as prioridades de trabalho de Cirone Deiró. Escolas estaduais e municipais de diversos municípios, estão sendo contempladas com obras de reforma e ampliação, por meio de recursos assegurados pelo deputado, com o apoio do governador, coronel Marcos Rocha. Nos últimos 30 dias, aproximadamente R$ 7 milhões chegaram aos estabelecimentos de ensino, por intermédio do parlamentar.



A Escola Francisca Duran, de Rolim de Moura, é uma das beneficiadas com obras de reforma, com um investimento de R$ 1.525.195.73. A Manoel Ribeiro, de Theobroma, que foi contemplada com R$ 1.568.414,74, também passará por uma reforma geral. Os investimentos, viabilizados por Cirone Deiró, já chegaram a diversos outros estabelecimentos de ensino, como a Escola Educandário Paulo Freire, de Alto Alegre dos Parecis, a Valter José Zanella, de Chupinguaia e a Honorina Lucas de Brito, Josino Brito, Paulo Freire, Luiz Lenzi e a Dr João de Deus Simplício, de Cacoal.



Além da construção de novas salas de aula, reformas e pinturas padronizadas, as escolas estão sendo contempladas com a aquisição de equipamentos de tecnologia e execução de projetos artísticos e culturais. Há recursos também para a aquisição de veículos.



Texto: Eli Batista I Jornalista