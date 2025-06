Ieda Chaves destina quase R$ 90 mil à ampliação da cobertura do pátio da Escola Santa Marcelina

Já está em andamento a obra de ampliação da cobertura do pátio da Escola Santa Marcelina Marcelo Cândia, localizada em Porto Velho, viabilizada por meio de emenda parlamentar da deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), no valor de R$ 89 mil. O investimento visa garantir a proteção dos alunos contra as chuvas, livrando-os de goteiras e preocupações estruturais.



“As crianças, em época de chuva, não precisam se deslocar da sala de aula até o pátio, até o refeitório, debaixo d’água. Dispensamos comentários, pois é um trabalho maravilhoso que as irmãs desempenham aqui, não só na escola, mas também na área da saúde. Então, tudo o que estiver ao nosso alcance, podem continuar contando com o nosso mandato, porque este é um trabalho que nos enche de orgulho”, disse a parlamentar, que também é presidente da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero).



“Nós agradecemos muito pela generosidade. Esse telhado aqui estava fazendo muita falta, né? O nosso telhado estava velho, já chovendo, e as crianças passavam debaixo de chuva. Agora, graças à deputada e a essa emenda, temos a perspectiva de mais conforto, segurança e dignidade para as nossas crianças”, afirmou a diretora da escola, Irmã Maria de Lourdes Javaro.



Ainda em 2024, Ieda Chaves destinou R$ 36 mil, também por meio de emenda parlamentar, para climatizar as salas de aula com a aquisição de aparelhos de ar-condicionado novinhos, garantindo um ambiente mais confortável e fresco, longe do calor, que pode ser um dos fatores que atrapalham a concentração.

“Investir na infraestrutura das nossas escolas é mais do que números; é investir no futuro, na qualidade de vida dos nossos alunos e no trabalho essencial dos nossos educadores. Cada centavo é aplicado com responsabilidade para gerar o máximo de impacto”, concluiu a deputada estadual.



