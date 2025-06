Prefeitura de Porto Velho amplia vacinação com ações em escolas da capital e distritos

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), segue intensificando a campanha de vacinação na capital e nos distritos. Entre os dias 27 e 29 de junho, equipes da Semusa estarão em escolas de diferentes localidades e também em pontos fixos, como o Skate Parque e o Espaço Alternativo, com aplicação de diversas vacinas para o público a partir dos seis meses de idade, incluindo professores.

De acordo com a coordenadora de Vacinação da Semusa, Elizeth Gomes, a ação visa ampliar o acesso às vacinas e reforçar a proteção da população contra doenças imunopreveníveis. “Estamos atuando em diferentes frentes, tanto na zona urbana quanto nos distritos, para garantir que todas as pessoas tenham acesso às vacinas recomendadas pelo Ministério da Saúde”, destacou.

LOCAIS DE VACINAÇÃO NOS DISTRITOS

Semusa reforça que todas as vacinas ofertadas são essenciais para a prevenção de doenças Distrito de Calama

Escola Ana Adelaide Grangeiro -28/06

Nova Califórnia

Escola Jacira –27/06

Escola Bandeirantes –28/06

Extrema

Escola Treze de Maio –27/06

Rio Pardo

Escola Rio Pardo, extensão Minas Nova – 27/06

Escola Municipal Rio Pardo, extensão Marco Azul – 28/06

Vista Alegre do Abunã -27 e 28/06

Linha Marmelo

Porto Velho

Skate Parque –de quinta (27) a domingo (30), das 16h às 19h

Praça do Abobrão –sábado (29), das 9h às 15h

Espaço Alternativo –domingo (30), das 17h às 20h

VACINAS DISPONÍVEIS

Tríplice Viral (TV), Hepatite B (Hep B), Varicela, Covid-19, HPV, Meningocócica ACWY, Influenza (H1N1), Difteria e Tétano (DT), Febre Amarela (FA).

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Cartão do SUS, Caderneta de vacinação e Autorização dos pais ou responsáveis (para menores de idade). A Semusa reforça que todas as vacinas ofertadas são seguras, gratuitas e essenciais para a prevenção de doenças que ainda circulam em diversas regiões do país.

A população é convidada a comparecer aos locais de vacinação mais próximos, levando os documentos exigidos e garantindo a atualização da caderneta vacinal.

