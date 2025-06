Mutirão de Limpeza segue cronograma e realiza serviços em vários pontos de Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Semusb), conforme cronograma da Operação Cidade Limpa, continua com o mutirão de limpeza em praças, avenidas e ruas da capital.

SERVIÇOS E LOCAIS

Rua Duque de Caxias (Limpeza)

Cemitério da Candelária (limpeza)

Praça do Abobrão (Limpeza)

Av. Tiradentes (Limpeza e pintura do meio-fio da avenida)

Cemitério Santo Antônio e Cemitério Candelária: equipe de Roçadores estão trabalhando

Escola Castelo Branco (antigo prédio): A equipe está realizando a limpeza do local.

Bairro Marechal Rondon: O recolhimento de lixo está sendo realizado no bairro.

Mercado km1: realizando reparos no mercado.

A limpeza está sendo feita na Praça Conjunto Jamari e Praça da Pirâmide.

CIDADE LIMPA

A Cidade Limpa é uma operação permanente da Prefeitura de Porto Velho A Cidade Limpa é uma operação permanente da Prefeitura de Porto Velho que percorre bairros e espaços públicos, promovendo a manutenção urbana, com foco em roçadas, varrição, coleta de resíduos e educação ambiental.

A Prefeitura reforça a importância da participação da população na manutenção da limpeza, com atitudes simples como não jogar lixo nas ruas, terrenos baldios ou bueiros, e respeitar os dias e horários de coleta regular.

DENÚNCIAS

A Prefeitura de Porto Velho solicita o apoio da população no combate ao descarte irregular de lixo e entulho em vias públicas, canais e terrenos baldios. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo WhatsApp (69) 98473-2922.

Texto:Humberto Oliveira

Fotos:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)