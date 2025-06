Sempog integra Comitê Técnico-Científico de Mudanças Climáticas

A Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sempog), por meio da Subsecretaria de Planejamento (Suplan), passou a integrar oficialmente o Comitê Técnico-Científico de Mudanças Climáticas, criado pela Prefeitura de Porto Velho. A iniciativa fortalece a articulação entre ciência, gestão pública e participação social no enfrentamento aos desafios provocados pelas mudanças no clima.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), o Comitê tem caráter consultivo e reúne instituições públicas, universidades, movimentos sociais e organizações da sociedade civil de Porto Velho. Entre as principais ações está a elaboração do Plano de Ação Municipal de Mudanças Climáticas, que servirá como guia para ações de mitigação e adaptação aos impactos ambientais no território de Porto Velho.

De acordo com a subsecretária de Planejamento da Sempog, Larissa Ananda, a pasta vai contribuir com a análise de dados, o levantamento de ações e a integração das medidas ao planejamento orçamentário do município.

“A participação da Sempog no Comitê reforça o papel estruturante do planejamento municipal. A construção do plano de ação exige levantamento de informações, dados consistentes, visão integrada do território e escuta das populações mais impactadas. Neste primeiro momento, estamos colaborando com a análise das ações que envolvem recursos financeiros, para que sejam integradas aos instrumentos de planejamento orçamentário do município”, explicou.

Além das secretarias municipais de planejamento e meio ambiente, o Comitê é composto por representantes da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, Universidade Federal de Rondônia (Unir), Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), Instituto Federal de Rondônia (Ifro), movimentos sociais e de instituições acadêmicas e científicas.

As atividades do grupo já começaram, com a primeira reunião realizada na última quarta-feira (26). Os encontros serão semanais e devem orientar estratégias com base em dados técnicos e participação social, com foco na construção de uma cidade mais justa, resiliente e preparada para os efeitos das mudanças climáticas.

Texto:Emily Costa

Foto:Emily Costa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)