Ezequiel Neiva reforça investimentos em Machadinho do Oeste e defende direitos dos Soldados da Borracha

Durante a 6ª edição da AgroShow, em Machadinho do Oeste, o deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) destacou na última quinta-feira (26) o volume de recursos destinados ao município e reafirmou seu compromisso com o reconhecimento dos direitos dos integrantes do movimento Soldado da Borracha. A participação do parlamentar ocorreu em sessão itinerante da Assembleia Legislativa de Rondônia, realizada no evento.



“Este é um evento em que a Assembleia sai de Porto Velho e vem até Machadinho para discutirmos, juntos, projetos que interessam a todo o estado”, afirmou o parlamentar, ressaltando a importância do contato direto com a população e lideranças regionais.



Ezequiel Neiva reforçou a atuação em defesa dos produtores rurais que integram o movimento Soldado da Borracha. Segundo ele, há articulações para garantir a legalização de terras e a recuperação de direitos historicamente negligenciados. “Acredito que vamos conseguir construir uma solução viável e jurídica para que esse povo, que tanto contribuiu, possa ter seus direitos restabelecidos de forma plena e legal. São eles que produzem o alimento que chega à mesa de todos, inclusive de quem os julga”, pontuou.



O deputado aproveitou o momento para apresentar um balanço das ações já realizadas em Machadinho do Oeste. Entre os investimentos, ele citou o envio de 40 bitrens de calcário ao município no último ano, além de R$ 1,8 milhão destinados a associações para entrega de implementos agrícolas. Outros destaques incluem: R$ 2 milhões repassados à conta do município para obras e melhorias; R$ 1,8 milhão para reforma total da Escola Bom Futuro; R$ 600 mil para construção de salas na Escola Maria Grilo, além da construção de uma passarela na unidade.



No setor de infraestrutura viária, Ezequiel Neiva destacou a construção da única ponte de concreto e aço da rodovia MA-13, executada em parceria com a prefeitura, além da ponte de bate-estaca na linha LJ-4 e instalação de diversos tubos em estradas rurais.



Ezequiel Neiva também anunciou um novo recurso empenhado no valor de R$ 1 milhão para recuperação de estradas vicinais no município. De acordo com o parlamentar, o investimento atende a um pedido do ex-vereador Abrahãozinho e beneficiará diversas linhas da região. “Logo estaremos pontuando cada localidade que será contemplada”, garantiu.



Na área da saúde, o deputado informou que o município será beneficiado com um aparelho de raio-x de última geração, cujo valor já está na conta da prefeitura, que realiza atualmente o processo licitatório para aquisição. Ele também anunciou a destinação de uma nova ambulância para o distrito de Estrela Azul, fruto de pedido do vereador Reginaldo Batista.



“Nosso trabalho é contínuo e sempre voltado para melhorar a qualidade de vida da população. Machadinho do Oeste é prioridade, e vamos seguir lutando por mais investimentos e reconhecimento dos direitos de quem trabalha arduamente para o crescimento do nosso estado”, finalizou Ezequiel Neiva.



