Prefeitura de Porto Velho oferece vagas gratuitas em atividades físicas para todas as idades

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), está com vagas abertas para novas turmas de atividades físicas gratuitas oferecidas à população. As ações fazem parte do Programa Qualidade de Vida 2025, que tem transformado a rotina de centenas de moradores com iniciativas voltadas à promoção da saúde, bem-estar e convivência social.

As atividades são organizadas por meio dos projetos Viva Mais, voltado ao público com mais de 60 anos, e Sempre em Movimento, que contempla diversas faixas etárias. As aulas acontecem em diferentes locais da cidade, como ginásios, centros comunitários e quadras esportivas, com horários acessíveis para atender variados perfis.

PROJETO VIVA MAIS – PARA MAIORES DE 60 ANOS

Funcional Adaptado

Terças e quintas-feiras, às 17h

Local: Vila Olímpica (av. Amazonas, 6363, bairro Cuniã)

Fortalecimento Muscular

Terças e sextas-feiras, às 8h – Ginásio Dudu (Jatuarana, 5791, bairro Cohab)

Segundas e quartas-feiras, às 8h – Quadra Sérgio Carvalho (av. Mamoré, 4869, Esperança da Comunidade)

Hidroginástica

Terças e quintas-feiras, às 8h e às 15h

Local: Centro de Convivência do Idoso (av. Amazonas, 6888, bairro Tiradentes)

PROJETO SEMPRE EM MOVIMENTO – PARA TODAS AS IDADES

Aula de Mobilidade

Segundas e quartas-feiras, às 19h – Ginásio Dudu

Segunda a quinta-feira, às 9h30 – Local indicado no ato da inscrição

Dança (Zumba e Ritmos)

Segundas e quartas-feiras, às 17h30 – Local indicado no ato da inscrição

Dança do Ventre

Sexta-feira, às 9h – Vila Olímpica (av. Amazonas, 6363, bairro Cuniã)

As atividades são conduzidas por profissionais capacitados e visam atender tanto iniciantes quanto pessoas que já praticam exercícios regularmente. Segundo a coordenação do programa, os resultados observados vão além da saúde física, promovendo socialização, autoestima e melhoria da qualidade de vida dos participantes.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas diretamente pelo WhatsApp: (69) 98473-3794.

Texto:Jhon Silva

Foto:Jhon Silva/ SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)