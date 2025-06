Prefeitura abre inscrições para o cursinho gratuito Superação Pré-Enem, na capital

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), abre nova edição do projeto Superação Pré-Enem, com inscrições gratuitas entre os dias 30 de junho e 3 de julho. A iniciativa é voltada à preparação de estudantes da capital para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), reforçando a política de inclusão educacional e oferecendo oportunidades para quem deseja ingressar no ensino superior.

As inscrições devem ser realizadas das 19h às 21h30, em quatro polos da cidade:

Escola Pedro Batalha –rua Alba, 5972, bairro Aponiã

Escola Vôo da Juriti –rua Antônio Braga Moreira, 2833, bairro JK I

Escola Joaquim Vicente Rondon –rua Garopaba, 2615, bairro Cohab

Teatro Banzeiros –rua José do Patrocínio, 110, Centro

No ato da inscrição, os interessados devem comparecer a um dos polos portando Carteira de Identidade, CPF e comprovante de residência. Também será necessário preencher e assinar o formulário de pedido de inscrição.

Para participar, os estudantes passarão por um processo seletivo com critérios como: ser residente de Porto Velho, estudar ou ter estudado em escola pública, estar cursando ou já ter concluído o ensino médio e ter renda familiar de até dois salários mínimos.

O cursinho Superação Pré-Enem tem se consolidado como uma importante ferramenta para democratizar o acesso ao ensino superior, oferecendo conteúdo de qualidade e apoio pedagógico gratuito. A última edição do projeto teve ampla participação de jovens da rede pública, com foco nos conteúdos exigidos pelo Enem e com a presença de professores capacitados para a preparação intensiva. As vagas são limitadas.

Texto:Jhon Silva

Foto:Hellon Luiz

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)