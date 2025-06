Ismael Crispin ouve a população e encerra série de audiências sobre importância da atualização do Zoneamento de Rondônia

“Encerramos esse ciclo de audiências públicas ouvindo a nossa gente. Agora, o desafio é consolidar todas essas contribuições e garantir que o novo zoneamento reflita a realidade e as necessidades de Rondônia”, com essas palavras, o deputado estadual Ismael Crispin (MDB) encerrou, nesta quarta-feira (25), no município de Machadinho do Oeste, a última audiência pública da série promovida pela Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Rondônia, com o objetivo de debater a atualização do Zoneamento Socioeconômico-Ecológico (ZSEE) do estado.



RONDÔNIA DE PONTA A PONTA



Desde abril, a Comissão presidida por Ismael Crispin realizou audiências públicas nos municípios de Cerejeiras, Alta Floresta do Oeste, São Miguel do Guaporé, Nova Mamoré e, por fim, Machadinho do Oeste. Em todas as regiões, o objetivo foi o mesmo: ouvir as demandas locais, esclarecer dúvidas e construir coletivamente um novo modelo de ordenamento territorial que reflita os desafios e as potencialidades do estado 25 anos após o último zoneamento.



APOIO DE LIDERANÇAS



A audiência contou com a presença do deputado estadual Laerte Gomes (PSD), vice-presidente da Assembleia, que destacou o protagonismo de Crispin na condução do debate. “O deputado Ismael teve coragem e responsabilidade de retomar esse tema essencial. O zoneamento é a base para destravar investimentos e garantir o futuro da produção em Rondônia”, disse.



O deputado federal Lúcio Mosquini (MDB) reforçou a necessidade de equilíbrio entre a preservação ambiental e o direito de produzir. “O produtor rural precisa de segurança jurídica para continuar contribuindo com a economia do país. O novo zoneamento é o instrumento para garantir isso. O que estamos fazendo aqui é construir o futuro de Rondônia”, pontuou.



Também participaram do evento o secretário de Estado da Agricultura, Luiz Paulo, representando o governador Marcos Rocha, e o prefeito de Machadinho do Oeste, Paulo da Remap, que agradeceu a escolha do município para sediar a última audiência.

“Machadinho é um polo de produção, e receber esse debate é motivo de orgulho. Agradeço ao deputado Ismael por estar sempre atento às pautas do nosso povo,” afirmou o prefeito.



A engenheira florestal Débora Rosa fez a apresentação técnica, detalhando o histórico do zoneamento, as propostas de alteração e os dados que embasam o novo projeto de lei. Segundo ela, a atualização é urgente e necessária. “O atual zoneamento é de 2000. A realidade do estado mudou, a base produtiva se diversificou, e é fundamental que as normas reflitam essa nova realidade para que o estado continue crescendo de forma organizada e sustentável.”



PRÓXIMOS PASSOS



Com o encerramento das audiências públicas, Ismael Crispin informou que será elaborado um relatório consolidado com todas as contribuições recebidas nas seis regiões visitadas. O documento servirá como base para a nova proposta de zoneamento a ser debatida na Assembleia Legislativa. “Não se trata apenas de um novo mapa, mas de uma nova visão de futuro. Vamos seguir firmes para garantir um zoneamento justo, técnico, e que permita a Rondônia crescer com equilíbrio e responsabilidade,” finalizou o deputado.



