Assembleia promove capacitação técnica para condutores de veículos oficiais

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) promoveu, nesta quinta-feira (26), uma instrução de direção destinada aos servidores que atuam na segurança institucional e na condução dos veículos da Casa. A capacitação tem como objetivo qualificar os condutores e aprimorar conhecimentos técnicos e operacionais, considerando a importância dessas funções no apoio às atividades parlamentares.



O evento é uma iniciativa da Secretaria de Segurança Institucional (SSI) da Alero, em parceria com a Casa Militar do governo do estado, com o apoio da Polícia de Trânsito. Na primeira parte da capacitação, os condutores receberam treinamento sobre os dispositivos de segurança dos veículos e sobre os itens que devem ser verificados antes do início do serviço, como o nível de óleo do motor, fluido de freio, radiador e condições dos pneus.



O diretor de operações da Casa Militar, Élvis Jácqson Ramos, destacou que o objetivo é fornecer aos condutores o conhecimento técnico necessário para atuar em situações que exijam direção ofensiva e evasiva. Entre os conteúdos abordados, estão técnicas de frenagem, com foco no desempenho seguro do veículo.



Foto: Reprodução/ALE-RO Durante o treinamento, os condutores foram orientados a inspecionar itens essenciais antes do início do serviço, como o estado dos pneus (Foto: Priscila Melgar | Secom ALE/RO)



O treinamento foi dividido em equipes e terá uma segunda etapa nesta sexta-feira (27). “Espera-se que os condutores estejam tecnicamente preparados para, se necessário, executar manobras ofensivas ou evasivas em situações de emergência. Ao transportar uma autoridade, devem ser capazes de agir com segurança, retirar-se do local e garantir a integridade do passageiro”, afirmou o diretor.

Texto: Eliete Marques I Jornalista Secom ALE/RO

Foto: Priscila Melgar | Secom ALE/RO