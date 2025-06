Com apoio de Ezequiel Neiva, Vilhena terá novos espaços para prática esportiva

Os praticantes de futebol de Vilhena terão, em breve, mais três praças esportivas destinadas à prática de atividades físicas. O investimento foi garantido pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), por meio de articulação junto ao Governo de Rondônia, atendendo ao pedido dos vereadores Jander Rocha (Podemos) e Nego Moraes (Podemos).



Um dos campos já está em fase de conclusão no bairro Marcos Freire, e outros dois serão construídos nos bairros São José e Assosete.



Para o vereador Nego Moraes, a iniciativa representa uma oportunidade concreta de inclusão social por meio do esporte. “Agradecer o deputado estadual Ezequiel Neiva pelos três campos society que ele destinou para a gente aqui em Vilhena. Está sendo já concluído no Marcos Freire, vai sair também no São José e no Assosete. A chegada dos campos ajudará a tirar as crianças da rua e incentivar a prática do esporte”, destacou o parlamentar.



Já o vereador Jander Rocha ressaltou a importância dos campos como espaços de lazer para toda a comunidade, em todas as idades. “Crianças, adolescentes e a própria população vão poder se divertir com um campo que não estraga, por ser de material sintético. Então vai ser de manhã, tarde e noite o povo praticando esporte. Isso é bom, pois esporte é vida”, afirmou.

Foto: Reprodução/ALE-RO Campo do bairro São José está aguardando apenas a implantação da grama sintética (Foto: Alexandre Almeida)



A atuação do deputado estadual Ezequiel Neiva tem sido voltada para a ampliação do acesso ao esporte e à convivência comunitária, sobretudo em bairros com poucos espaços públicos de lazer. “O esporte transforma vidas. Ao investir em campos society, estamos criando oportunidades, prevenindo a violência e oferecendo aos nossos jovens alternativas saudáveis e de futuro”, destacou o parlamentar.



Jander ainda confirmou que novos investimentos estão sendo articulados com o apoio do deputado estadual. “O deputado Ezequiel Neiva vai contemplar nossa cidade com mais dois campos. E nós poderemos escolher qual bairro será beneficiado e, em breve, estaremos anunciando para a comunidade”, adiantou.



Texto e fotos: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO