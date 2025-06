Eyder Brasil busca em Manaus aliança para fortalecer segurança nas fronteiras

O deputado estadual Eyder Brasil (PL), presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Rondônia, cumpre agenda em Manaus com o objetivo de estreitar laços e firmar uma aliança estratégica com o estado do Amazonas. O parlamentar participou de uma sessão ordinária na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), onde apresentou a necessidade de uma maior integração entre as forças de segurança dos dois estados para combater o crime na região de fronteira.



A divisa entre Rondônia e Amazonas é uma área estratégica e sensível, frequentemente utilizada como rota para o narcotráfico e para crimes ambientais. A proposta levada por Eyder Brasil visa a criação de um plano de cooperação mútua, com operações conjuntas e compartilhamento de inteligência, para sufocar a atuação de facções criminosas que se aproveitam da vasta extensão territorial da Amazônia para agir.



Para o deputado, a união dos estados é o caminho mais eficaz para proteger a população e garantir a soberania na região. A visita à casa de leis amazonense foi o primeiro passo para formalizar um pacto de segurança que pode se tornar um modelo para a Amazônia. "O crime não respeita fronteiras estaduais, por isso, a segurança pública também não pode ficar limitada a elas. A integração das nossas polícias e o trabalho de inteligência compartilhado são as armas que temos para proteger nossa gente e fechar as portas para a criminalidade em nossas divisas", afirmou Eyder Brasil.



Texto: Débora M. Grécia | Jornalista

Foto: Sara Cabral | Assessoria parlamentar