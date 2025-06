Prefeitura de Porto Velho fortalece escoamento da produção rural com apoio logístico

Aos 53 anos, o agricultor Henrique Jesus Santos colhe mais que grãos, colhe os frutos de uma lavoura que vem crescendo com trabalho duro, fé e apoio da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric). Na comunidade Joana D’Arc, que fica cerca de 90 quilômetros da capital, Henrique cultiva 12 mil pés de café clonal em uma área de 4 hectares.

A lavoura já tem quatro anos e, nesta safra, mobilizou seis pessoas para a colheita. A produção está em fase final, e a previsão é de colher até 145 sacas de café, todas comercializadas para máquinas beneficiadoras da capital. “O apoio da Semagric tem sido fundamental pra gente aqui da comunidade. Só o transporte das sacas de café até Porto Velho já representa uma economia grande. Isso ajuda muito a minha família, e é esse tipo de incentivo que me dá ânimo pra ampliar a lavoura e, futuramente, investir também no cultivo de cacau”, afirmou o agricultor.

Serviço é parte de uma série de ações voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar no município Henrique explica que, se fosse pagar pelo frete, o custo médio seria de R$ 1.200, valor alto para quem depende exclusivamente da produção rural. A parceria com a Prefeitura, através da associação da qual ele faz parte, a Associação dos Produtores da Linha 9 da Comunidade Joana D’Arc, garantiu não apenas o transporte da produção, mas também a manutenção das estradas vicinais que dão acesso à região.

De acordo com o secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, o serviço é parte de uma série de ações voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar no município. “Esse é o nosso compromisso com o pequeno produtor, garantir condições para que ele produza, colha e escoe sua produção com dignidade. O transporte gratuito é uma das formas de assegurar que o agricultor tenha mais lucro e possa reinvestir na terra. E histórias como a do senhor Henrique mostram que estamos no caminho certo”, destacou o secretário.

COMO SOLICITAR O TRANSPORTE DA PRODUÇÃO

Os agricultores interessados no serviço de transporte gratuito da produção rural devem se dirigir até a sede da Semagric, localizada na rua Mário Andreazza, nº 8072, bairro JK II (ao lado da Semob), ou procurar atendimento na Feira do Produtor, que fica na rua Euclides da Cunha, no bairro Baixa da União. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (69) 99987-9540, com Rubens Nogueira.



Texto:Jean Carla Costa

Foto:Jean Carla Costa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)