Deputado Alex Redano solicita restauração urgente da RO-257 entre Ariquemes e Machadinho D’Oeste

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) apresentou indicação ao Governo do Estado de Rondônia, extensiva ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), solicitando com urgência a restauração da RO-257, com aplicação de microrevestimento asfáltico ao longo de toda a extensão entre Ariquemes e o distrito do 5º BEC, em Machadinho D’Oeste.



A indicação, protocolada nos termos do artigo 188 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, destaca os inúmeros danos e avarias presentes na rodovia, que afetam diretamente a segurança e a mobilidade de quem trafega diariamente pela via.



"A RO-257 é uma importante rota de ligação entre os municípios da região e essencial para o escoamento da produção agrícola. Porém, encontra-se em condições precárias, colocando em risco a vida de motoristas e passageiros. É urgente que o DER realize os serviços de microrevestimento asfáltico, garantindo mais segurança, conforto e impulsionando a economia regional", justificou o deputado Alex Redano.



Segundo ele, além de beneficiar moradores e transeuntes, a medida visa assegurar o bem-estar da população e melhorar as condições de tráfego para produtores, transportadores e comerciantes que dependem da rodovia para suas atividades.



Redano reforçou seu compromisso com o desenvolvimento da infraestrutura viária do estado e com a melhoria das condições de vida da população do Vale do Jamari.



Texto: Mateus Andrade I Jornalista

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO