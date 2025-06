Cirone Deiró assegura recursos para realização de cirurgias em Alvorada do Oeste

A Prefeitura de Alvorada do Oeste recebeu mais R$ 400 mil, viabilizados pelo deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil). O valor será utilizado para a compra de material cirúrgico para o Hospital Municipal. A secretária municipal de saúde, Vera Lúcia Quadros agradeceu o empenho do deputado e disse que o apoio chegou em boa hora. “Com esse recurso vamos comprar todas as pinças necessárias para iniciarmos as cirurgias”, disse.



O vereador Oscar Porto disse que o trabalho realizado pelo deputado, em parceria com o prefeito Jair Luiz, com o apoio também dos vereadores, tem apresentado resultado positivo no município. “É um trabalho conjunto, desenvolvido pelo gabinete do deputado, pela equipe do prefeito e pelos vereadores, que está trazendo benefícios para toda à população”, afirmou.



Cirone Deiró disse que está ampliando o apoio ao município, com investimentos estratégicos em áreas essenciais. “Para fazer mais pela população de Alvorada, na área da saúde, estamos trabalhando em parceria com o vereador Oscar Porto, o prefeito Jair Luiz e a secretária Vera Lúcia”, disse.



Além do apoio para a área da saúde, Cirone Deiró assegurou recursos para a reforma e ampliação de escolas, aquisição de veículos, recuperação de estradas rurais, iluminação pública e para a realização da festa agropecuária da cidade. Associações de produtores rurais também estão sendo contempladas com a aquisição de implementos agrícolas. “Nosso compromisso é com o desenvolvimento integral do município”, disse o deputado.



Texto e foto: Eli Batista I Jornalista