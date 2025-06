Curso de Avaliação Atuarial reforça a qualificação técnica de servidores e aprimora a gestão previdenciária em Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho, por meio do Instituto de Previdência dos Servidores do Município (Ipam), realiza nesta quarta e quinta-feira (25 e 26 de junho) um curso técnico voltado à qualificação dos servidores efetivos do município. O evento tem como foco o aprimoramento da gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) por meio da capacitação na área de Avaliação Atuarial.

Com o tema "Conselhos Básicos com Avaliação Atuarial de RPPS e Interpretação de Relatório de Avaliação Atuarial", o curso foi ministrado pelo atuário Antônio Mário Rattes, especialista reconhecido nacionalmente na área. A capacitação abordou os fundamentos técnicos da Avaliação Atuarial, ferramenta essencial para assegurar o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS municipal, fornecendo subsídios estratégicos para uma gestão responsável e transparente.

Formação é estratégica para a gestão pública, destacou Claudineia

Segundo a diretora-presidente do Ipam, Claudineia Araújo de Oliveira Bortolete, a iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a valorização dos servidores e com a sustentabilidade do sistema previdenciário.

“Essa formação é estratégica para a gestão pública. A compreensão correta dos dados atuariais é imprescindível para garantir a saúde financeira do nosso regime próprio de previdência e para a tomada de decisões responsáveis, com foco na segurança dos nossos segurados”, destacou Claudineia.

O curso integrou servidores que atuam em diferentes setores da administração municipal e que possuem relação direta com a gestão previdenciária, promovendo um ambiente de aprendizado e troca de experiências técnicas. A ação faz parte de um conjunto de medidas do Ipam que visam qualificar continuamente os profissionais públicos e fortalecer os mecanismos de gestão da previdência em Porto Velho.

