Deputado Alex Redano indica convênio para oferta de cateterismo cardíaco gratuito em Ariquemes

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (Alero), deputado estadual Alex Redano (Republicanos) apresentou indicação ao Governo de Rondônia e à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) solicitando a celebração de convênio com clínica particular para viabilizar a realização de cateterismo cardíaco no município de Ariquemes.



A proposta tem como objetivo garantir atendimento médico especializado e gratuito à população que necessita do procedimento, diante da crescente demanda na região e da ausência de oferta local.



“Recebemos relatos da necessidade urgente desse tipo de atendimento. O cateterismo é essencial para diagnóstico e tratamento de diversas doenças cardíacas, e sua ausência compromete a saúde de muitos moradores de Ariquemes e região”, destacou o parlamentar.



Foto: Reprodução/ALE-RO Medida garante acesso a serviço de alta complexidade (Foto: Governo de RO)



O cateterismo cardíaco é um exame invasivo realizado com a inserção de um cateter no sistema circulatório até o coração, permitindo a identificação precisa de obstruções, doenças coronárias, valvulares e outras condições críticas. Além do diagnóstico, o procedimento também pode ser utilizado de forma terapêutica, como na angioplastia ou implantação de stents.



Redano reforça que a celebração do convênio é uma medida emergencial para garantir o acesso da população a esse serviço de alta complexidade. “Nossa indicação busca uma solução imediata até que a estrutura pública possa absorver essa demanda com qualidade e eficiência”, concluiu.



Texto: Mateus Andrade I Jornalista

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO