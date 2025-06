Sistema ComCard deixa de valer a partir da próxima semana; baixe o novo aplicativo

Usuários do transporte coletivo de Porto Velho devem se atentar ao prazo para atualização do cadastro para utilizar o novo sistema de bilhetagem, que agora será digital através do aplicativo Bipay. O atual sistema ComCard encerra na próxima segunda-feira (30) e cairá em desuso definitivo.

De acordo com a diretora da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), Adriana Rosa, o cidadão que possui crédito no ComCard não perderá seus valores, porém, a transferência do crédito não é automática, motivo pelo qual é necessário que a migração do sistema seja realizada.



“Como o prefeito anunciou, não haverá perda de saldo, porém, não vai acontecer de um dia para o outro, porque precisamos de um tempo para fazer levantamento de saldo. São duas empresas diferentes, o que torna impossível a transferência automática do saldo. A Prefeitura e a concessionária estudarão a melhor forma de realizar essa transferência”, destacou Adriana Rosa.



Adriana Rosa alerta que todo o sistema será substituído Outra questão levantada pela diretora da Semtran é o cadastro dos comerciantes nesse novo sistema. Segundo Adriana Rosa, a procura dos empresários para cadastrarem seus colaboradores segue baixa e precisa de atenção dos patrões para evitar transtornos a partir de 1º de julho.

“Esse prazo é muito importante, porque nenhum cartão da antiga bilhetagem será utilizado a partir de 1º de julho. Todo o sistema será substituído, então é muito importante a população baixar o aplicativo e as empresas que receberam e-mail com informações para o cadastro de seus funcionários também devem se atentar para que as pessoas não sejam prejudicadas com essa mudança”, alertou Adriana Rosa.



SISTEMA BIPAY

Baixe o App Bipay na loja do seu celular Android ou iOS. Os usuários devem selecionar a opção ComPorto Velho, criar uma conta e preencher com os dados do CPF, e-mail, nome completo, senha, número do celular e aceitar os termos de uso. É importante seguir as orientações.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)