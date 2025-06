Prefeitura de Porto Velho realiza evento “Uma Noite no Museu – Edição Extra”

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), realiza nesta sexta (27) e sábado (28) mais uma edição do evento “Uma Noite no Museu – Edição Extra”, no Museu da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. A programação acontecerá das 17h às 22h, com entrada gratuita.

Prepare-se para uma verdadeira viagem no tempo. Personagens históricos ganharão vida para conduzir os visitantes em um mergulho cultural pela história da lendária ferrovia Madeira-Mamoré. O evento é voltado para toda a família e reúne diversas atrações em um só lugar.

Além das encenações históricas, o público poderá aproveitar o tradicional Tacacá Musical, se encantar com o Planetário do Astro Ifro, conhecer de perto uma exposição de carros antigos e visitar a feirinha de artesanato local, que valoriza os talentos da região.

Evento é voltado para toda a família e reúne diversas atrações em um só lugar O secretário municipal da Semdestur, Paulo Moraes Júnior, destaca que o evento reforça o compromisso da gestão com a valorização do turismo e da identidade cultural de Porto Velho. "Estamos muito felizes em realizar essa edição extra de ‘Uma Noite no Museu’. A última foi um verdadeiro sucesso e queremos repetir essa experiência para ainda mais famílias. É uma oportunidade de lazer, conhecimento e valorização da nossa história", afirmou.

Já o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, convida a população a participar e prestigiar essa iniciativa. "Uma Noite no Museu é uma ação que une cultura, educação e entretenimento. O museu se transforma em um grande palco vivo da nossa história, proporcionando momentos únicos. Esperamos todos para celebrar esse patrimônio que é da nossa gente", declarou.

Na última edição, mais de mil pessoas passaram pelo Museu em duas noites repletas de emoção e aprendizado. Com o sucesso alcançado, a expectativa é de um público ainda maior nesta edição extra.

Para participar, basta se inscrever gratuitamente pelo link disponibilizado no site oficial da Prefeitura de Porto Velho.

Texto:Jhon Silva

Foto:Isabella Leite

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)