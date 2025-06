Investimentos da deputada Cláudia de Jesus impulsionam agricultura familiar em Machadinho do Oeste

Na tarde desta quarta-feira (25), a deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) esteve na cidade de Machadinho do Oeste, reunida com integrantes da Associação de Produtores Rurais Rio Belém Amigos do Campo, localizada na linha MP-143, Lote 39, Gleba 01, zona rural. Na oportunidade aconteceu a entrega de um pulverizador hidráulico canhão mínimo de 600 litros que será utilizado por agricultores familiares nas suas atividades produtivas.



"Esse maquinário vai beneficiar mais de 60 famílias que serão beneficiadas. São pessoas que criam, plantam, colhem e colocam alimentos na mesa de todos os rondonienses. Gente, guerreira, destemida que merece incentivo e oportunidade para gerar mais emprego e renda na comunidade", comemorou a deputada.



A entrega do equipamento agrícola só aconteceu depois que a deputada autorizou a liberação de emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil. Recurso solicitado por Aparecido Félix (Cidão), que é liderança na região; João Ferreira da Silva, representante da Associação e demais moradores locais.



Outra comunidade



A parlamentar também fez a entrega de implementos agrícolas na Associação dos Produtores Agrícolas Estrela Nova (APAEN). O investimento da deputada foi de R$ 89.500 mil. A associação fica na zona rural, linha MA-35. A deputada atendeu pedido dos integrantes da entidade e da comunidade.



Foto: Reprodução/ALE-RO Duas associações foram beneficiadas (Foto: Francisco Costa)



"Nossa expectativa é que esses investimentos ajudem os associados na produção de mais alimentos, novas oportunidades de negócios e aumento da economia e renda", destacou Cláudia de Jesus.



Texto: Francisco Costa I Jornalista