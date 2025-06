Projeto Cidadania em Movimento da Prefeitura de Porto Velho leva serviços essenciais à população de Rio Pardo

>

Serão três dias de atendimento com serviços de saúde e cidadania

Ação acontecerá das 8h às 14h30, na Escola Rio Pardo A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), realiza nesta sexta-feira (27), sábado (28) e domingo (29), mais uma edição do projeto Cidadania em Movimento, desta vez no distrito de Rio Pardo. A ação acontece das 8h às 14h30, na Escola Rio Pardo, localizada na rua Buritis, 1879, Setor 04, Rio Pardo.



Durante os três dias de ação, a população do distrito terá acesso gratuito a diversos serviços sociais, de saúde, cidadania e orientação. Na sexta-feira (27), o atendimento será exclusivo para o Cadastro Único (CadÚnico). Nos dias 28 e 29 (sábado e domingo), todos os serviços estarão disponíveis, com exceção do Cadastro Único no domingo, que será apenas para informações.



Na ação serão oferecidos os seguintes serviços:

- Cadastro Único (CadÚnico)

- Emissão de Carteiras (Idoso, ID Jovem, Autista)

- Emissão de Passe Livre estadual

- Criação e recuperação de conta no Gov.br

- Carteira de Trabalho Digital

- Emissão de relatórios CNIS e Caged

- Registro profissional

- Consultas ao abono salarial e seguro-desemprego

- Programa “Mamãe Cheguei”

- Atendimento psicossocial

- Alistamento Militar

- Serviço Família Acolhedora

- Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti)

- Atendimento do Creas

- Emissão de 2ª via de certidões (nascimento, casamento)

- CPF e Título de Eleitor

- Ações de educação ambiental (Sema)

- Corte de cabelo masculino e feminino

- Aferição de pressão, teste de glicemia e vacinação.



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Moradores precisam estar atentos aos documentos necessários para serem atendidos O atendimento será limitado por senha. As senhas serão entregues por ordem de chegada. Os moradores precisam estar atentos aos documentos necessários para serem atendidos: Certidão de Nascimento; Certidão de Casamento, se divorciado apresentar a Certidão de Casamento com a averbação do divórcio; RG e CPF; Foto 3x4; Comprovante de Endereço; Título de Eleitor; Carteira de Trabalho e Cartão de Vacina.

Para as solicitantes dos benefícios do programa “Mamãe Cheguei” os documentos necessários são: Cadastro Único atualizado, RG, CPF e Cartão de Gestante; e para solicitar registro no Cadastro Único, os documentos são: RG, CPF, Título de Eleitor, Comprovante de Residência e Declaração Escolar das crianças. Tudo original.



A ação social conta com a participação de parceiros como Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Secretaria Municipal de Educação (Semed), Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), Junta Militar, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Rondônia e Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação (SMTI), dentre outros.



A secretária municipal de Assistência Social e da Família, Lucília Muniz de Queiroz, disse que “a ação oferta vários serviços e busca prevenir situações de vulnerabilidade e risco social, através da inclusão de famílias e indivíduos na rede socioassistencial e em outras políticas setoriais, buscando o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. O foco e a prioridade às ações e atividades visando a inclusão social é uma das prioridades da gestão do prefeito Léo Moraes”.



Texto:Adaides Batista e Jhon Silva

Foto:José Carlos/ SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)