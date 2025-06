Prefeitura destaca importância da comunidade em pesquisa da creche noturna

Pautada como uma das prioridades no trabalho desempenhado pela atual gestão, a creche noturna já começa a se transformar em realidade na capital rondoniense. O primeiro passo é a pesquisa pública (https://semed.portovelho.ro.gov.br/creches-noturnas) que está aberta para a comunidade decidir onde acha melhor a inauguração da primeira unidade que disponibilizará esse serviço à sociedade.

De acordo com o secretário de Educação, Leonardo Leocádio, a creche noturna tem como objetivo apoiar cidadãos que estudam ou trabalham durante esse período e acabam sendo prejudicados por não terem onde deixar seus filhos.

“Essa é a oportunidade de muitos porto-velhenses que têm vontade de melhorar sua renda ou seguir seus estudos durante a noite, mas que acabam impedidos por não terem condição de pagar uma babá ou creche particular. É uma visão sensível do nosso prefeito Léo Moraes com esse público”, falou Leonardo Leocádio.

Leocádio destacou a importância da participação da comunidade nesta pesquisa O secretário de educação ainda destacou a importância da participação da comunidade nesta pesquisa, que, de acordo com ele, dará os parâmetros de instalação da primeira creche noturna de Porto Velho.

“É uma convocação de uma pesquisa importante, onde os pais, mães e familiares dos pequenos de 1 a 3 anos podem participar da pesquisa. Isso faz com que a gente entenda a demanda, por isso é importante entrar no site da prefeitura, são apenas seis questões que esclarecem muito o nosso plano de atuação”, destacou Leonardo Leocádio.

O cidadão que tem interesse em participar da pesquisa pode acessar o site da prefeitura de Porto Velho, onde encontrará o questionário que será usado para a escolha do local onde será aberta a creche noturna ou pode clicar neste link. O formulário estará disponível até às 23h59 do dia 28 deste mês.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:José Carlos/ SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)