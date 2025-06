Deputado Ribeiro do Sinpol propõe inclusão de disciplina sobre Inteligência Artificial nas escolas públicas de Rondônia

O avanço acelerado da tecnologia tem transformado a forma como vivemos, nos comunicamos e aprendemos. Atento a essa realidade e preocupado com a formação das futuras gerações, o deputado estadual Ribeiro do Sinpol apresentou à Assembleia Legislativa de Rondônia a Indicação 13.498/25, na qual propõe a criação de uma disciplina eletiva voltada ao ensino de Inteligência Artificial (IA) nas escolas públicas da rede estadual de ensino.



A proposta é direcionada ao governo do estado, com encaminhamento à Casa Civil e à Secretaria de Estado da Educação (Seduc), e visa oferecer aos alunos do Ensino Fundamental e Médio um primeiro contato com os conceitos, aplicações e impactos da IA no mundo contemporâneo.



Segundo o parlamentar, a iniciativa não pretende apenas inserir os estudantes na era digital, mas, sobretudo, prepará-los para os desafios e oportunidades do futuro. “A Inteligência Artificial já está presente em nosso cotidiano, desde as plataformas de streaming até os sistemas de saúde e segurança. É fundamental que nossos jovens compreendam como essa tecnologia funciona e como ela pode ser usada de forma ética e responsável”, destacou Ribeiro.



Além da disciplina nas escolas, o deputado sugere que o conteúdo sobre IA também seja incorporado aos programas de pré-iniciação científica voltados à Educação Básica, fomentando o interesse pela ciência e estimulando o pensamento crítico entre os estudantes.



A proposta segue uma tendência mundial de adaptar os currículos escolares às novas demandas do século XXI, colocando Rondônia em sintonia com políticas educacionais mais inovadoras e inclusivas. “Investir em educação tecnológica é investir no desenvolvimento humano, social e econômico do nosso estado”, concluiu o deputado.



A indicação será analisada pelo Poder Executivo, que poderá, a partir dela, desenvolver projetos-piloto e políticas públicas voltadas à implementação da nova disciplina.



Texto: Anderson Nascimento I Jornalista

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO