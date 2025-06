Exercícios físicos ministrados por profissionais qualificados são opções para melhorar a saúde e promover o bem-estar

Há pouco mais de um ano, o policial militar aposentado Edvaldo Pires Lima, 62, e a dona de casa Zilma Alves Diniz Teixeira, 56, entre outros alunos participantes do Programa Qualidade de Vida, da Prefeitura de Porto Velho, tiveram suas histórias transformadas para melhor, quando escolheram mudar os hábitos e adotar a prática de atividades físicas ministradas pelos profissionais da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes).

Lima conta que, com o falecimento da esposa, estava caminhando para um quadro de depressão, mas optou participar do programa que mudou sua vida, pois as atividades trabalham não apenas a parte física, mas a mental. “Aqui, conhecemos pessoas, fazemos amizades e todos se ajudam. Cada dia me sinto muito melhor, tenho mais ânimo, mais disposição para viver. Sempre gostei de praticar atividade física, principalmente pedalar e fazer caminhada”, disse.

Zilma Alves Diniz Teixeira, dona de casa Zilma não poupa elogios ao programa e à equipe da Semes. Ela conta que passou a participar do programa quando a médica falou da necessidade de fazer atividade física, pois estava travada e isso estava prejudicando sua mobilidade. “Não estava conseguindo andar, minhas mãos não estavam fechando e não conseguia pegar qualquer objeto sem derrubar. Depois que vim para cá, tudo melhorou, até para respirar”.

A socialização com os demais alunos também significou fator essencial nas mudanças para sua saúde. Zilma ressaltou que era uma pessoa fechada, não conversava com ninguém, mas a partir das aulas de mobilidade, que trabalham o corpo e a mente, passou a conviver mais com as pessoas de várias idades e fez novas amizades.

COMO PARTICIPAR

Aulas de mobilidade acontecem na Vila Olímpica Chiquilito Erse As aulas de mobilidade acontecem na Vila Olímpica Chiquilito Erse, de segunda a quinta-feira, às 9h30, e segunda a quarta-feira, às 19h, no Ginásio Poliesportivo Eduardo Lima e Silva (Dudu). As vagas são limitadas e, para se inscrever, os interessados devem providenciar RG, CPF, comprovante de residência, número do cartão do SUS, uma foto e um atestado informando que a pessoa está apta a realizar exercício. A Semes disponibiliza o número do WhatsApp (69) 98473-3794 (apenas mensagem) para que a pessoa envie fotos dos documentos em PDF.

A professora de Educação Física, Isa Dias, da Semes, explica que as aulas de mobilidade são uma ótima maneira de promover a saúde e o bem-estar. “Essa aula é um combo de exercícios e música, voltada para alunos que, muitas vezes pela idade, já perderam a mobilidade. A intenção é que esses alunos consigam se recuperar e manter qualidade de vida”, comentou.

Isa Dias destaca a importância do exercício físico para a saúde e o bem-estar. “Exercício físico é vida, saúde, qualidade de vida. Se você não pratica, com o tempo, acaba adoecendo”.

BENEFÍCIOS DAS AULAS DE MOBILIDADE

Melhoria da flexibilidade: As aulas de mobilidade ajudam a melhorar a flexibilidade e a amplitude de movimentos, aumenta a força muscular e melhoram a coordenação motora. A prática regular de exercícios físicos pode ajudar a conviver melhor com doenças como diabetes e hipertensão.

A Semes, liderada pelo secretário Cássio Moura, tem como objetivo promover a saúde e o bem-estar da população por meio da prática de atividades físicas regulares. “A Prefeitura sabe que quando a gente investe em exercício físico, está na verdade economizando no posto de saúde, no remédio, no hospital”, pontuou.

