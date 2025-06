Ribeiro do Sinpol indica ao Executivo a implementação do Programa Refaz ICMS 2025

Pedido tem como foco a implementação da iniciativa fiscal como resposta à crise que afeta o setor comercial, especialmente no município de Guajará-Mirim.

O deputado estadual Ribeiro do Sinpol (PRD) apresentou indicação ao Poder Executivo de Rondônia, solicitando a implementação do Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública Estadual- Refaz ICMS 2025. O pedido tem como foco a implementação da iniciativa fiscal como resposta à crise que afeta o setor comercial, especialmente no município de Guajará-Mirim.



Tradicionalmente realizado no segundo semestre, o Refaz ICMS é um programa de refinanciamento que permite a quitação ou parcelamento de débitos relacionados ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) com condições facilitadas, como redução de multas e juros. Em 2024, a última edição ocorreu no mês de junho, conforme a Lei 5.621, de 18 de setembro de 2023.



Segundo o parlamentar, o momento exige que o programa seja implementado. “O comércio de Rondônia, em especial o de Guajará-Mirim, está enfrentando uma situação crítica. A dependência econômica das transações com a Bolívia, somada à instabilidade cambial e à crise naquele país vizinho, tem afetado profundamente nossas empresas locais. O Estado precisa agir de forma emergencial”, afirmou Ribeiro.



Empresários de Guajará-Mirim, juntamente com a Associação Comercial local e representantes do Legislativo, vêm buscando apoio institucional para evitar o colapso econômico na região. A implementação do Refaz é vista como uma medida concreta e viável para impedir o fechamento de empresas, evitar demissões em massa e preservar CNPJs ativos.



“A classe empresarial tem nos procurado com apelos legítimos. Sem apoio fiscal imediato, muitos comerciantes não conseguirão manter suas atividades. Estamos falando de empregos, de sustento familiar e da própria sobrevivência da economia local”, reforçou o deputado.



Ribeiro destacou ainda que, embora a crise seja mais visível em Guajará-Mirim, outras regiões de Rondônia também seriam beneficiadas com a antecipação do programa. Para o parlamentar, a medida representa responsabilidade fiscal com sensibilidade social, especialmente em um momento em que a recuperação econômica ainda é instável para pequenos e médios empreendedores.



“Nossa indicação é clara: o Refaz precisa ser lançado o quanto antes. É uma política tributária que une arrecadação e apoio ao contribuinte — e pode ser decisiva para evitar que a crise se agrave”, concluiu o parlamentar.



Texto: Anderson Nascimento I Jornalista

Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO