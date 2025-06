Semed publica retificação das convocações do cadastro reserva dos editais 01/2025 e 02/2025 dos programas de voluntários

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), publicou na tarde desta quarta-feira (25) a retificação da 3ª Convocação do Cadastro reserva do edital 01/2025 para preenchimento de vagas remanescentes do Programa Unidos Pela Educação Inclusiva e retificação da 2ª convocação do cadastro reserva do edital 02/2025 do programa Unidos pela Educação .

Os candidatos aprovados nos Processos Seletivos do Serviço de voluntariado para assinatura do Termo de Adesão e Compromisso aos Programas “Unidos Pela Educação” deverão apresentar-se no Departamento de Gestão de Pessoas (DGP) da Semed do dia 26 de junho a 4 de julho de 2025 com cópia e original dos seguintes documentos:

a) Registro de Identidade (RG) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

b) Comprovante de residência;

c) Atestado de Aptidão Física e Mental (até 90 dias)

d) Conta Bancária - exclusivamente conta-corrente do Banco do Brasil, conforme Edital.

CONFIRA AQUI:

RETIFICAÇÃO DA 3ª CONVOCAÇÃO DO CADASTRO RESERVA DO EDITAL 01/2025 PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES

RETIFICAÇÃO DA 2ª CONVOCAÇÃO DO CADASTRO RESERVA DO EDITAL 02/2025 PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS REMANESCENTES

Texto:Meiry Santos

Fotos:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)