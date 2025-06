Deputado Nim Barroso fortalece diálogo com a Secretaria Municipal de Educação de Ji-Paraná

Na manhã do dia 25 de junho, o deputado estadual Nim Barroso realizou uma visita à Secretaria Municipal de Educação de Ji-Paraná, onde foi recebido pelo secretário Dr. Robson Casula e pelo diretor Ageu Lacerda Neves, que atua como Superintendente Especial de Inclusão e Atendimento Educacional Especializado para pessoas com TEA.



Durante a visita, foram debatidos temas relevantes ligados à realidade da educação no município e às possibilidades de avanços para os próximos anos. O deputado Nim, que já tem atuado com compromisso e atenção especial à área educacional, reforçou que novos projetos estão em análise e planejamento, sempre com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento do setor em Ji-Paraná.



A visita reafirma o compromisso do parlamentar em manter o diálogo constante com os gestores municipais, acompanhando de perto as necessidades e buscando, de forma responsável e estratégica, colaborar com o fortalecimento da educação pública na cidade.





Texto e foto: Assessoria Parlamentar