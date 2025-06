Ação Saúde Cidadã leva equipamentos ortopédicos e inclusão à população de Guajará-Mirim

A população de Guajará-Mirim será atendida, nos dias 28 e 29 de junho, com mais uma edição da Ação Saúde Cidadã – Mobilidade, que oferecerá entrega gratuita de cadeiras de rodas, andadores, muletas e bengalas, além da medição para confecção de calçados ortopédicos. A ação ocorrerá na Escola CTPM - X e será limitada a 200 atendimentos.



A iniciativa é realizada em uma parceria entre a deputada estadual Dra. Taissa (Podemos) com o Hospital Santa Marcelina, uma das instituições de maior relevância no atendimento à saúde pública em Rondônia. Reconhecido por seu compromisso social, excelência técnica e atuação humanizada, o hospital tem sido fundamental na execução de ações de saúde que chegam diretamente à população que mais precisa.



O projeto conta com o apoio da deputada Dra. Taíssa, integrante da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Rondônia, e integra um conjunto de ações que vêm sendo realizadas desde o início do mandato da parlamentar. Com foco em garantir saúde, dignidade e inclusão, as edições do Saúde Cidadã já contemplaram diversas localidades como Extrema, União Bandeirantes, Nova Dimensão, Nova Mamoré e Guajará-Mirim, levando atendimentos especializados, exames, vacinação, distribuição de equipamentos ortopédicos e serviços complementares como o Sine Itinerante, em parceria com o governo do estado.



Para participar desta edição, os pacientes devem apresentar RG, CPF, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovante de residência, estando presentes no momento da avaliação. Os atendimentos ocorrerão no sábado (28), das 8h às 17h, e no domingo (29), das 8h às 11h30.



A continuidade e a ampliação dessas ações demonstram o compromisso institucional da Assembleia Legislativa com a promoção da saúde pública e o fortalecimento das redes de cuidado em Rondônia. “Nosso mandato sempre atuou ao lado de instituições sérias e comprometidas, como o Hospital Santa Marcelina, que é um parceiro essencial para garantir atendimento humanizado e resolutivo à população”, destacou Dra. Taíssa.



Com essa nova edição, o Saúde Cidadã – Mobilidade reafirma sua missão de promover acessibilidade e bem-estar a quem mais precisa, com ações coordenadas e sustentadas por parcerias responsáveis e efetivas.



Texto: Luís Gustavo I Jornalista

Foto: Assessoria parlamentar