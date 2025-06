Deputados analisam projeto que suspende aumento do IOF; acompanhe

A Câmara dos Deputados começou a Ordem do Dia do Plenário e analisa agora o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 214/25 , que suspende o Decreto 12.466/25, sobre aumento do IOF. O decreto foi editado pelo governo para evitar maiores cortes no Orçamento de 2025.

O projeto que susta o decreto é do deputado Zucco (PL-RS) e ao PDL estão apensados outros projetos no mesmo sentido.

Mais informações em instantes

