Instalado novo sistema de iluminação em rotatória da zona Leste de Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho (Emdur), iniciou na terça-feira (24) a instalação de um novo sistema de iluminação pública na rotatória que liga as avenidas Guaporé e José Vieira Caúla, na zona Leste da capital. A ação integra o programa “Porto Velho 100% Iluminada”, com o objetivo de aumentar a segurança e a visibilidade para motoristas e pedestres que transitam pela região.

Foi instalado na rotatória um poste do tipo “árvore”, o segundo desse modelo em Porto Velho. Com 12 metros de altura, a estrutura conta com nove luminárias de LED de 100 watts cada, totalizando 900 watts de potência. A nova iluminação oferece maior cobertura e eficiência, especialmente à noite, contribuindo para a melhoria das condições de tráfego e para a segurança no local.

“Esse é o segundo ‘poste árvore’ instalado na nossa cidade. Começamos pela rotatória da Rio Madeira e outros pontos importantes também vão receber estruturas como esta que, além de iluminar, embelezam a cidade”, destacou o prefeito Léo Moraes.

Ação integra o programa “Porto Velho 100% Iluminada” Outro diferencial da obra é que toda a fiação foi instalada de forma subterrânea e concretada, uma medida que visa evitar furtos e aumentar a durabilidade do sistema elétrico. A mudança já tem sido notada por quem circula diariamente pelo local.

A previsão é que os serviços complementares na estrutura e de ornamentação sejam concluídos até esta sexta-feira (26), com atuação conjunta da Secretaria Municipal de Obras (Semob) e da Gerência de Obras da Emdur.

Com a nova iluminação, a rotatória se transforma em um ponto mais seguro e moderno, refletindo os esforços da administração municipal em investir na infraestrutura urbana e melhorar a qualidade de vida dos moradores de Porto Velho.



Texto:Gleice Albuquerque

Fotos:Júnior Costa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)