Prefeitura implanta de forma inédita "mão inglesa" na avenida Jorge Teixeira para reduzir acidentes e melhorar o fluxo na região

Uma solução inédita começa a ser implantada pela Prefeitura de Porto Velho, a "mão ingelsa", para melhorar o trânsito e reduzir os riscos de acidentes em um dos pontos mais críticos da zona Norte da cidade. A intervenção acontece, após estudos, na avenida Jorge Teixeira, nas proximidades do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, onde diariamente motoristas enfrentam dificuldades para fazer retornos, sendo obrigados a cruzar a frente de veículos que circulam no sentido contrário, o que gera constantes colisões e congestionamentos.

A ação faz parte do Projeto Trânsito Livre, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), com apoio da Secretaria Municipal de Obras (Semob), que realiza os serviços de adequações na via, como ajustes de pista e reforço estrutural.

Com a implantação da mão inglesa no cruzamento das ruas Aparício de Moares, Benedito Souza Brito e avenida Jorge Teixeira, os veículos passam a fazer o contorno pela esquerda, eliminando totalmente o cruzamento direto entre fluxos, o que garante mais segurança e fluidez ao tráfego na região. A medida, já adotada em grandes cidades do país e até em outros países, chega pela primeira vez à capital rondoniense como uma solução inteligente, simples e eficiente.

Prefeito Léo Moraes acompanhou pessoalmente os estudos técnicos e o planejamento da intervenção De acordo com o prefeito Léo Moraes, que acompanhou pessoalmente os estudos técnicos e o planejamento da intervenção, a proposta reflete o compromisso da gestão em buscar alternativas modernas e eficazes para os problemas da cidade. “Porto Velho não pode mais conviver com esse tipo de gargalo, que além de causar transtornos, coloca em risco a vida das pessoas. Estamos aplicando aqui uma solução inteligente, que funciona, que traz resultado imediato e que melhora, de fato, a vida de quem mora e trabalha na nossa cidade”, afirmou.

O trabalho é fruto de uma atuação integrada, onde a Semtran fica responsável por toda a parte de estudo de fluxo, sinalização e organização viária, enquanto a Semob executa os ajustes físicos necessários, garantindo que a implantação da mão inglesa aconteça de forma eficiente e segura.

O Projeto Trânsito Livre inicia pela Jorge Teixeira, nas imediações do Hospital de Base, mas a Prefeitura já estuda expandir a solução para outros pontos da cidade que apresentam os mesmos problemas de cruzamento de fluxo e risco de acidentes.

Medida não altera a regra geral do trânsito brasileiro, que continua sendo a circulação pela direita Porto Velho segue avançando com ações que priorizam a segurança, a mobilidade e a qualidade de vida de quem vive na cidade.

O que é "mão inglesa" no trânsito brasileiro?

Trata-se de uma solução de engenharia viária em que, por um curto trecho — geralmente em viadutos, cruzamentos ou alças de acesso — os veículos trafegam momentaneamente pela esquerda. O objetivo é facilitar o fluxo, evitar conversões perigosas e reduzir conflitos entre os sentidos de tráfego.

Importante destacar que essa medida não altera a regra geral do trânsito brasileiro, que continua sendo a circulação pela direita.

Texto:Leandro Morais

Fotos:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)