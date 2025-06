Jean Mendonça participa da entrega de implementos agrícolas e reforça apoio à agricultura familiar em Cerejeiras

O deputado estadual Jean Mendonça esteve em Cerejeiras na última semana para participar da entrega de implementos agrícolas à Associação dos Agricultores e Agricultoras Boa Aventura (AAABA), localizada na Estrada Linha 1 Km 2, área rural do município. Os equipamentos foram adquiridos por meio de uma emenda parlamentar destinada pelo deputado, atendendo a uma demanda direta dos produtores rurais daquela localidade.



Durante o encontro com os agricultores, Jean Mendonça destacou a importância da agricultura familiar para o desenvolvimento de Rondônia. “A agricultura é a base da nossa economia local, gera renda, empregos e fortalece a produção de alimentos que chegam à mesa de todos”, afirmou. O deputado ressaltou ainda que ações como essa demonstram o compromisso com o crescimento do município.

A agricultora Geiciane elogiou a atuação do deputado, destacando que os recursos destinados têm impacto direto na vida das famílias rurais. “Esse trabalho do deputado Jean Mendonça demonstra que ele tem olhado para a nossa realidade e contribuído para que as famílias continuem produzindo, inclusive incentivando os jovens a permanecer na atividade agrícola”, disse.



O agricultor Jarley de Oliveira, presidente da AAABA, reforçou que os novos implementos vão melhorar a produtividade e reduzir o esforço físico dos trabalhadores. “Trabalhar apenas com a força dos braços torna o serviço muito penoso. Por isso, esse apoio é fundamental para nós”, afirmou.





Ao final do encontro, Jean Mendonça reafirmou seu compromisso com os agricultores lembrando da importância do agricultor para quem vive na cidade. “Se o homem, a mulher e o jovem plantam e colhem, temos certeza de que os moradores da cidade vão ter alimento em suas mesas. Por isso, os agricultores merecem todo o nosso respeito e apoio”, concluiu. A ação reforça a importância do fortalecimento da agricultura familiar como motor do desenvolvimento regional.



