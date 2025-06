Luís do Hospital garante avanço nas negociações do PCCR da saúde em Rondônia

Encontro deu continuidade às negociações com o Executivo, que já recebeu da Sesau o estudo de impacto orçamentário sobre a proposta de reajuste. (Foto: Assessoria parlamentar)

O deputado estadual Luís do Hospital (MDB), presidente da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social (CSPAS) da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deu mais um passo nas articulações em defesa da valorização dos profissionais da saúde pública. Nesta terça-feira (24), ao lado da vice-presidente da comissão, deputada Cláudia de Jesus, o parlamentar conduziu uma reunião com o chefe da Casa Civil, Elias Rezende, e representantes de entidades da categoria para tratar do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR).



O encontro deu continuidade às negociações com o Executivo, que já recebeu da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) o estudo de impacto orçamentário sobre a proposta de reajuste. Graças à intervenção do deputado, ficou definida a data limite de 25 de agosto para que o governo apresente uma resposta definitiva à pauta.



“Essa é uma demanda urgente, um gesto de justiça com quem sustenta o sistema de saúde. Agradeço ao secretário Elias Rezende por atender prontamente nosso pedido e garantir que o plano siga avançando”, destacou Luís do Hospital.



De acordo com Elias Rezende, a proposta seguirá os trâmites administrativos, passando por análises técnicas e jurídicas antes da decisão final. Ele reforçou o compromisso do governo em conduzir o processo com responsabilidade e respeito às reivindicações apresentadas.

Compromisso com a saúde pública

Desde o início do mandato, Luís do Hospital tem se destacado pela atuação firme na defesa do fortalecimento do sistema de saúde em Rondônia, acompanhando de perto pautas estruturantes como o PCCR, a valorização dos servidores e a melhoria da rede de atendimento.



Para ele, a construção do plano representa mais do que um avanço funcional — é uma medida estratégica para garantir uma saúde pública mais eficiente, com profissionais motivados e serviços de qualidade à população. “Sem valorização, não há como avançar. E não se constrói uma saúde forte sem reconhecer quem está todos os dias na linha de frente”, reforçou.



A reunião desta terça-feira reafirma o papel da Comissão de Saúde como espaço de mediação entre governo e trabalhadores, com atuação política e técnica para viabilizar soluções.

Texto: Diana Braga I Jornalista

Foto: Assessoria parlamentar