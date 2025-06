Mutirão de limpeza continua em vários pontos de Porto Velho

O mutirão de limpeza urbana que acontece nos bairros e distritos é uma iniciativa importante da Prefeitura de Porto Velho, com o objetivo de manter a cidade limpa e organizada, melhorando a qualidade de vida dos moradores e preservando o meio ambiente.

Seguindo determinação do prefeito Léo Moraes, a Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb) tem realizado ações efetivas, principalmente ao trabalhar com corredores fixos de limpeza para manter a cidade limpa.

De acordo com o secretário da Semusb, Giovanni Marini, as frentes de trabalho atuam diariamente em diferentes regiões da cidade com serviços diversos e contínuos. As ações incluem capina, roçagem, rastelagem, varrição, limpeza de canais e bueiros, além do descarte adequado de resíduos resultantes dos trabalhos realizados.

Prefeito Léo Moraes destaca a importância dos serviços para manter a cidade limpa e organizada Para o prefeito Léo Moraes, os serviços realizados pelas equipes da Semusb têm sido fundamentais para manter a cidade limpa e organizada, com resultados positivos. “A mobilização dos porto-velhenses tem sido essencial por contribuir para um ambiente mais saudável e agradável para todos”, disse.

CRONOGRAMA

LIMPEZA

- Rua Ametista, Bairro Marechal Rondon

- Rua do Ouro, Bairro Marechal Rondon

- Escola Maria Isaura

- Av. Tiradentes com Av. Rio Madeira

- Av. Jorge Teixeira

- Rua do Contorno, Bairro Marechal Rondon

PINTURA DE MEIO-FIO

Avenida Jorge Teixeira

TATUZÃO

- Rua Padre Chiquinho, em frente à Policlínica Ana Adelaide, e rua Pitanga 5789, Bairro Cohab (limpeza)

ROÇADORES (VARREDEIRA E MANUTENÇÃO)

- Cemitério Santo Antônio

- Cemitério Candelária

- Bairro Marechal Rondon

- Escola Maria Isaura

RECOLHIMENTO

- Campo do Atalaia

- Aeroclube

- Escola Maria Isaura

REPARO

Mercado km1

LIMPEZA DE PRAÇA

- Praça Conjunto Jamari

TRABALHO INTEGRADO

Além da Semusb, a Operação Cidade Limpa reúne os esforços integrados das secretarias municipais de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), Obras e Pavimentação (Semob) e até mesmo a Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural), sob a coordenação da Secretaria-Geral de Governo (SGG), entre outros órgãos da gestão municipal.

DENUNCIE O DESCARTE IRREGULAR

A Prefeitura de Porto Velho solicita o apoio da população no combate ao descarte irregular de lixo e entulho em vias públicas, canais e terrenos baldios. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo WhatsApp (69) 98473-2922.

Texto:Humberto Oliveira

Foto:Humberto Oliveira/ Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)