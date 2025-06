Deputado Cássio Gois recebe pedidos de vereador Valdeci Salgado para apoio a associações em Seringueiras

O deputado estadual Cássio Gois (PSD) recebeu dois ofícios designados pelo vereador Valdeci Salgado (PRD), solicitando apoio para associações que desempenham papéis importantes no município de Seringueiras. As demandas incluem desde equipamentos para eventos até a declaração de utilidade pública estadual para entidades locais.



Em ofício, a Associação de Mães, Pais e Amigos dos Autistas de Seringueiras (AMAS/RO) solicitou ao deputado Cássio Gois, por meio do vereador Valdeci Salgado, o custeio de equipamentos para eventos destinados a crianças e adolescentes autistas associados à entidade.

A Associação destacou que os equipamentos são essenciais para a diversão dos associados em eventos como Dia das Crianças e Natal, além de serem usados como forma de gerar renda para uma entidade, que atualmente não possui repasses mensais.

A AMAS/RO atende 78 associados autistas com idades entre 3 e 36 anos e já possui utilidade pública municipal e estadual, conforme registrado no documento.

Na mesma oportunidade, Salgado também solicitou a declaração de utilidade pública estadual à Associação dos Produtores Rurais do Bom Futuro (Asprobom).

A entidade, localizada no distrito Novo Planalto, trabalha com o desenvolvimento sustentável da agricultura local, especialmente na cultura do café, uma das principais atividades econômicas da região.

O vereador argumentou que o título é essencial para que a Asprobom acesse recursos públicos, firme contratos e participe de programas de incentivo, fortalecendo assim a economia local e beneficiando os produtores rurais.

Gois afirmou que analisará as desvantagens e buscará viabilizar os recursos necessários. “São iniciativas que merecem nosso apoio, pois impactam diretamente a vida das famílias de Seringueiras, seja na inclusão social dos autistas ou no fortalecimento da agricultura familiar”, destacou o parlamentar.