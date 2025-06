Prefeitura segue com trabalho de modernização da sinalização de trânsito

A Prefeitura de Porto Velho, através da ação desenvolvida pela Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), vem garantindo a segurança viária da população com medidas que visam agilidade e redução de acidentes nas vias públicas do município onde se registra um grande fluxo de veículos.

Entre essas iniciativas está a atualização da sinalização semafórica, que vem sendo substituída por setas de direcionamento, deixando o trânsito mais intuitivo, seguro e ágil, tanto para os pedestres quanto para os motoristas.



De acordo com o secretário da Semtran, Iremar Lima, essas medidas já apontam para resultados positivos, como a redução de acidentes e melhor desenvolvimento do trânsito.



“Tornar o trânsito mais ágil, seguro e intuitivo é uma das pautas prioritárias da prefeitura de Porto Velho, por esse motivo seguimos executando ideias que proporcionem esse objetivo, modernizando o nosso sistema viário e garantindo respeito à comunidade”, destacou Iremar Lima.



A Semtran segue com a execução do seu plano de modernização da estrutura de trânsito municipal.

Texto:João Paulo Prudêncio

Fotos:José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)