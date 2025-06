Evento apresenta dados de pesquisa inédita que revela hábitos culturais da população de Porto Velho

A cidade de Porto Velho vai receber, nesta quinta-feira (26), o seminário Cultura nas Capitais, que apresentará dados inéditos sobre os hábitos culturais da população da capital. O evento é uma iniciativa da consultoria JLeiva Cultura & Esporte e acontece das 13h às 18h, no Sesi – Casa da Indústria, com entrada gratuita mediante inscrição prévia no site. Os participantes receberão certificado.

A pesquisa, que entrevistou 600 pessoas em Porto Velho e mais de 19 mil em todo o país, mapeou preferências culturais e o acesso a atividades como música, teatro, leitura e eventos. Os dados vão ajudar a orientar políticas públicas, promover inclusão cultural e compreender melhor o comportamento cultural da população local.

A programação será dividida em dois momentos. A primeira mesa de debate tem como tema “Acesso à cultura nas capitais – Desigualdade e diversidade” e contará com a presença de Paulo Higo (Secretário da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer de Rondônia), João Herbety P. dos Reis (historiador da Fundação Cultural) e Silvia Pinheiro (Coordenadora do Ministério da Cultura em Rondônia).

Participantes receberão certificado A segunda mesa discutirá os “Hábitos culturais em Porto Velho: Música, espaços e eventos”, com a participação de nomes reconhecidos da cena cultural local: Marcela Bonfim (produtora audiovisual e musicista), Fabiano Barros (produtor teatral e audiovisual) e Delídio Pinheiro (vice-presidente da União Junina Portovelhense).

O evento conta com patrocínio do Itaú e do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Rouanet, além de parceria da Fundação Itaú. A iniciativa integra um circuito nacional que acontecerá em todas as capitais ao longo de 2025.

INSCRIÇÃO:

Os interessados em participar do evento podem realizar sua inscrição, de forma gratuita, acessando este link aqui.

SERVIÇO:

Seminário Cultura nas Capitais – Porto Velho

Data: 26/06/2025 (quinta-feira)

Horário: 13h às 18h

Local: Sesi– Casa da Indústria (Rua Rui Barbosa, 1112 – Arigolândia)

Entrada gratuita – Inscrições abertas no site

Certificado de participação incluso

Texto:SMC e Sesi

Fotos:Gabriel Sousa e Luis Benedito

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)