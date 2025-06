Ribeiro do Sinpol indica à Sepat estudo para estender avenida Imigrantes até o bairro Planalto II

O deputado estadual Ribeiro do Sinpol (PRD) voltou a mostrar sintonia com as demandas urbanas de Porto Velho ao solicitar oficialmente à Secretaria de Estado do Patrimônio e Regularização Fundiária (SEPAT) um estudo técnico para a possível extensão da Avenida Imigrantes, uma das principais vias de acesso da capital, até o bairro Planalto II.



O pedido atende a um reivindicação antiga da população, especialmente de quem enfrenta diariamente os gargalos do trânsito e o crescimento da cidade. Segundo Ribeiro, a ampliação da Imigrantes não é apenas uma questão de mobilidade — é também um passo estratégico para o desenvolvimento urbano e econômico.



“Quem conhece a realidade da Imigrantes sabe o quanto aquela via já está saturada. Precisamos planejar hoje a cidade que queremos ver funcionando daqui a cinco ou dez anos. É isso que move meu mandato: antecipar soluções”, afirmou o deputado.



Com a solicitação do estudo técnico, Ribeiro espera que o governo estadual possa avaliar as condições territoriais e legais para a expansão da avenida. Ele também defende que a proposta seja debatida com a sociedade civil e as lideranças locais, valorizando a escuta pública na construção de soluções viárias.



A movimentação do parlamentar ocorre em meio a discussões mais amplas sobre a mobilidade urbana em Porto Velho, que tem enfrentado desafios constantes por conta do crescimento populacional e da falta de planejamento em regiões periféricas.



O parlamentar, que tem se notabilizado por pautas voltadas à segurança pública e infraestrutura, reforça: “Melhorar a vida das pessoas começa também por onde elas andam, por onde elas passam todos os dias. Esse é o tipo de política que transforma", finalizou o parlamentar.



Texto: Anderson Nascimento I Jornalista

Foto: Assessoria parlamentar