Ribeiro do Sinpol propõe instalação de totens de segurança em Unidade de Saúde e Creche da capital

Com o olhar atento às necessidades da população e comprometido com a promoção de ambientes mais seguros, o deputado Ribeiro do Sinpol (PRD) apresentou a Indicação 12139/25 ao Governo de Rondônia, solicitando a instalação de totens de segurança equipados com câmeras de videomonitoramento na Unidade Básica de Saúde (UBS) São Sebastião e na Creche Semente do Araçá, ambas localizadas na capital, Porto Velho

A proposta foi encaminhada à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) e tem como objetivo reforçar a segurança de espaços que acolhem diariamente crianças, famílias e profissionais. A medida visa, sobretudo, inibir práticas delituosas e proporcionar uma maior sensação de proteção aos frequentadores e servidores dessas instituições.

Ao justificar a indicação, o parlamentar ressaltou a importância de garantir tranquilidade e segurança à população que utiliza os serviços públicos, especialmente em locais que desempenham funções tão sensíveis quanto o cuidado com a saúde e a educação infantil. “Estamos falando de espaços que abrigam vidas e histórias. É dever do poder público criar mecanismos que assegurem a integridade de todos que ali estão, promovendo um ambiente mais protegido e acolhedor”, afirmou Ribeiro.



A instalação dos totens de segurança representa não apenas uma ação de vigilância, mas também um gesto de cuidado e responsabilidade com a coletividade. A proposta será agora analisada pelo Executivo Estadual, que deverá considerar sua viabilidade técnica e orçamentária.

Texto: Anderson Nascimento I Jornalista

Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO