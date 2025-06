Alan Queiroz tem solicitação atendida e obras são realizadas na RO-460, no distrito de Rio Pardo

Para fornecer melhorias na infraestrutura do distrito de Rio Pardo, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) solicitou ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a realização de obras na região, atendendo a uma solicitação do vereador Dr. Júnior Queiroz (Republicanos). Mediante indicação, o DER concluiu os trabalhos, realizando o encascalhamento e patrolamento na estrada vicinal da reserva, localizada na RO-460.



O distrito de Rio Pardo é uma localidade pujante, que cresce a olhos vistos e requer maior atenção por parte do poder público. Contudo, é necessário colocar fim aos transtornos e à precariedade das vias, especialmente nos pontos críticos que comprometem a trafegabilidade dos moradores, em razão de buracos, atoleiros, erosões e poças d’água.



A estrada vicinal da reserva na RO-460 é de extrema importância para a comunidade local, por se tratar de uma estrada que dá acesso à área urbana do distrito, sendo utilizada diariamente por moradores, estudantes, produtores rurais e comerciantes. A realização dos trabalhos resolve os problemas que atualmente assolam a população, como a dificuldade de trafegabilidade, proporcionando a população local uma melhor qualidade de vida.



Ao comentar sobre a conclusão das obras no distrito, o deputado estadual Alan Queiroz destacou o impacto positivo da ação para a comunidade local. “A finalização dessas obras representa um compromisso cumprido com a população. Sabemos da importância da infraestrutura para a qualidade de vida e, por isso, seguimos trabalhando para levar desenvolvimento e dignidade a todas as regiões de Rondônia”, afirmou.



Vale ressaltar que essas demandas atendidas são resultado da parceria entre o vereador Dr. Júnior Queiroz e o deputado estadual Alan Queiroz, que têm somado esforços para garantir melhorias em diversas áreas do município de Porto Velho.



Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: Assessoria parlamentar