Semasf realiza curso com o tem: "Violências e Violações de Direitos: Seus Efeitos Psicossociais" para técnicos do Creas

A Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), da Prefeitura de Porto Velho, realiza no dia 27 de junho de 2025, o curso “Violências e Violações de Direitos: Seus Efeitos Psicossociais”, direcionado aos técnicos, assistentes sociais, psicólogos e coordenadores do Centro de Referência de Assistência Social (Creas) da secretaria. O curso será realizado das 8h às 17h, na sede do Creas, à rua Geraldo Ferreira, 2176, bairro Agenor de Carvalho.



O curso dispõe de 58 vagas. Os interessados devem inscrever-se pelo QR Code do card ao lado ou clicando aqui . A carga horária será de 7 horas e todos os participantes receberão declaração de comparecimento. O curso será ministrado pela assistente social do Serviço Social do Comércio (Sesc), Elizabeth Lucas de Amorim.



O objetivo do curso é abordar os diferentes tipos de violência, como física, psicológica, sexual, institucional e estrutural, e as consequências emocionais e sociais que essas violências causam nas pessoas e comunidades, para saber como melhor lidar com essas situações e acolher as vítimas com sensibilidade e ajudar também os profissionais a cuidarem da própria saúde emocional, o que é essencial para um trabalho sustentável e humano.



