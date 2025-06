Olimpíada das APAEs recebe emenda parlamentar da deputada Cláudia de Jesus

Evento acontecerá no dia 26 de junho de 2025 (Foto: José Carlos I PMPV)

A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social autorizou o pagamento de emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil para custeio de despesas de alimentação na realização da XII Olimpíada Estaduais promovido pela Federação das Associações de Pais dos Excepcionais (Fenapaes) e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). O recurso já foi pago para a entidade.



O evento acontecerá no dia 26 de junho de 2025, às 19h, na quadra esportiva do Instituto Federal de Rondônia (Ifro), que fica na cidade de Ji-Paraná.



“As Apaes desenvolvem um trabalho importante de acolhimento e cuidado com pessoas com deficiência. E esse evento é um momento de integração e conhecimento que ajudará no trabalho dos profissionais da entidade e o público assistido pela entidade”, disse a deputada. São mais de 30 Apaes em Rondônia.



Texto: Cristiane Abreu I Jornalista