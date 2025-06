CIDADE LIMPA – Prefeitura atua para acabar com esgoto e mau cheiro em frente à Policlínica Ana Adelaide

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Semusb) e da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob), iniciou nesta semana os trabalhos de adição de manilhas em frente à Policlínica Ana Adelaide, localizada à rua Padre Chiquinho, bairro Pedrinhas, com o objetivo de resolver o problema de esgoto e mau cheiro no local. A equipe da Semusb já começou a trabalhar no local, com máquinas e homens realizando a instalação das manilhas.

O trabalho inclui a substituição da tubulação de drenagem e desobstrução das bocas de lobo. A tubulação antiga era de 100 milímetros e será substituída por uma nova de 400 milímetros. As bocas de lobo existentes serão reconstruídas para adequar à nova tubulação. Máquinas e os homens estão trabalhando juntos para garantir que o serviço seja realizado com eficiência e segurança.

Equipe da Semusb já começou a trabalhar no local O titular da Semusb, Giovanni Marini, explicou que a ação é uma prioridade para a administração municipal e que a Prefeitura está trabalhando para garantir a saúde e o bem-estar da população. “Estamos comprometidos em resolver o problema de esgoto e essa ação vai melhorar significativamente a qualidade de vida dos moradores e frequentadores da região”, afirmou Marini.

Conforme o secretário, a instalação de manilhas vai garantir que o esgoto seja direcionado corretamente, evitando o mau cheiro.

Segundo o prefeito Léo Moraes, durante anos os moradores no entorno do Ana Adelaide, os servidores e pacientes reclamavam do mau cheiro do esgoto e das águas sujas que escorriam por cima da via. “Agora, com essa ação, o problema está sendo solucionado e acreditamos, de maneira definitiva”, disse.

Texto:Humberto Oliveira

Foto:José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)