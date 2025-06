Cláudia de Jesus propõe ações de lazer e saúde no Assentamento Flor do Amazonas II, em Candeias

A construção de um parquinho infantil e uma academia ao ar livre no Assentamento Flor do Amazonas II, em Candeias do Jamari, foi solicitada pela deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) por meio de indicações à Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp). As propostas têm por objetivo ampliar o acesso à infraestrutura de lazer e saúde na zona rural do município.



As indicações foram apresentadas após diálogo com moradores da comunidade, que relataram a carência de espaços públicos voltados ao bem-estar físico e social. “É fundamental oferecer ambientes adequados para a infância, especialmente em regiões onde há ausência do poder público”, afirmou Cláudia de Jesus.



Já a academia ao ar livre tem como foco o estímulo à prática de atividades físicas entre moradores de todas as idades, atuando como instrumento de prevenção a doenças e incentivo à saúde coletiva. Ambas as estruturas estão previstas para serem implantadas no Espaço de Lazer da Comunidade Flor do Amazonas II, localizado na Linha 01 do Sivan, km 12.

Texto: Cristiane Abreu I Jornalista