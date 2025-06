Deputado Pedro Fernandes cobra recapeamento urgente das rodovias estaduais no Vale do Jamari

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) reforçou, nesta semana, pedido ao Governo de Rondônia para que as principais rodovias estaduais que atendem o Vale do Jamari sejam incluídas em um plano emergencial de recapeamento. A solicitação busca garantir trafegabilidade, segurança dos usuários e fortalecimento da logística regional — vital para os setores produtivos e para a população.



A malha viária da região é rota diária do transporte de grãos, gado, calcário, madeira, insumos e serviços essenciais. Além disso, conecta milhares de famílias aos serviços de saúde, educação e comércio. “Trabalhar com planejamento, qualidade e responsabilidade é fundamental para garantir que os investimentos públicos melhorem, de fato, a vida das pessoas”, afirmou o parlamentar.



Pedro Fernandes vem dialogando com prefeitos, lideranças comunitárias e produtores rurais, além de realizar visitas técnicas aos trechos mais críticos. Rodovias como a RO-257, RO-140, RO-205, RO-133, RO-459 e RO-144 — que interligam Ariquemes, Machadinho do Oeste, Cujubim, Monte Negro, Alto Paraíso, Rio Crespo e Cacaulândia — foram citadas como prioritárias no pedido.



“O Vale do Jamari tem um papel estratégico na economia de Rondônia. Cuidar das suas estradas é fortalecer a produção, valorizar os moradores e garantir o direito de ir e vir com segurança e dignidade. Nosso mandato segue atento e atuante”, concluiu Pedro Fernandes.





Texto: Ivan Lara | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar